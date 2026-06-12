Списанный снайпер ВСУ накинулся на украинцев: «Это вы привели шоблу Зеленского к власти» 

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В том, что на Украине идет кровопролитная война, виновато украинское общество.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил списанный командир группы снайперов ВСУ Константин Прошинский («Дед»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я абсолютно убежден, что из людей, которые нас смотрят, большинство голосовало за Зеленского и «слуг народа». Я – нет, у меня совесть чиста. Война началась из-за Зеленского, или война началась в 91-м году, когда мы начали просирать нашу независимость? Мы были в десятке самых перспективных экономик мира», – страдал Прошинский.

По его словам, дальше люди «стали голосовать за бабло, гречку, красивы лица», после чего Украина стала «катиться ниже и ниже».

«Потом вы выбрали Зеленского и шоблу под названием «Слуга народа». За что – не знаю, но вы выбрали. А теперь говорите: «Все скоты, сволочи, твари, а мы – классные люди, выпустите нас из этой страны». Уважаемые зрители, именно вы сделали то, что сейчас происходит», – утверждает гость эфира.

Он призывает людей признаться в этом самим себе.