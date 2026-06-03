«Сплошной анекдот про молдаван» – укро-эксперт о потенциале стран НАТО

Вадим Москаленко.  
03.06.2026 20:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


НАТО сильно в качестве коллективной обороны, но каждая из стран очень слаба индивидуально.

Об этом на канале «Анализируй» заявил украинский военный аналитик, а ныне военнослужащий 413-го полка СБС «Рейд» ВСУ Иван Киричевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО сильно в качестве коллективной обороны, но каждая из стран очень слаба индивидуально. Об...

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«У НАТО нет лома и приёма против стран, которые не занимаются достаточно своей обороноспособностью. Скажу неполиткорректно, та же Румыния – это как анекдоты про молдован, только масштабированные на строительстве армии. После развала Варшавского договора у румын было какое-то количество относительно современного по советским меркам вооружения.

В 90-2000-е года румыны решили, что Т-72 под стандарты НАТО не подходит, поэтому тех несчастных 30 танков они списали и остались с более старыми Т-55. Они также решили, что МиГ-29 надо обслуживать вместе с русскими, и те самолёты тоже списали.

И до февраля 2022 года их оборона по факту держалась на 300 штук старых Т-55, а основной истребитель был не F-16, а МиГ-21, советская балалайка. Вообще вопрос, чем они вообще собирались воевать на таком старом вооружении.

Да, в 2020-м успели составить контракт на 4-7 батарей «Пэтриот», две из них получили. Но то, как они ввели в строй одну из батарей, тоже анекдот. Готовились полтора года, запустили две ракеты, промазали, не смогли попасть из «Пэтриота» по медленному дрону. На бумаге ещё у Румынии есть 55 «Гепардов», ненамного меньше, чем у нас, но вопрос, сколько из них боеспособных. И ещё много можно рассказывать анекдотов, чтобы не плакать», – вещал Киричевский.

«Если в сумме взять каждую из стран НАТО, не только Румынию, ту же Германию, Польшу, то там таких грустных анекдотов наберётся слишком много. Возможно, НАТО сильно как коллективная оборона, но каждая из стран очень слаба индивидуально. И вообще непонятно, что они себе думают, насколько НАТО даже неспособно приводить к здравому смыслу своих участников», – сокрушался укро-эксперт.

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