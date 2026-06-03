НАТО сильно в качестве коллективной обороны, но каждая из стран очень слаба индивидуально.

Об этом на канале «Анализируй» заявил украинский военный аналитик, а ныне военнослужащий 413-го полка СБС «Рейд» ВСУ Иван Киричевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У НАТО нет лома и приёма против стран, которые не занимаются достаточно своей обороноспособностью. Скажу неполиткорректно, та же Румыния – это как анекдоты про молдован, только масштабированные на строительстве армии. После развала Варшавского договора у румын было какое-то количество относительно современного по советским меркам вооружения.

В 90-2000-е года румыны решили, что Т-72 под стандарты НАТО не подходит, поэтому тех несчастных 30 танков они списали и остались с более старыми Т-55. Они также решили, что МиГ-29 надо обслуживать вместе с русскими, и те самолёты тоже списали.

И до февраля 2022 года их оборона по факту держалась на 300 штук старых Т-55, а основной истребитель был не F-16, а МиГ-21, советская балалайка. Вообще вопрос, чем они вообще собирались воевать на таком старом вооружении.

Да, в 2020-м успели составить контракт на 4-7 батарей «Пэтриот», две из них получили. Но то, как они ввели в строй одну из батарей, тоже анекдот. Готовились полтора года, запустили две ракеты, промазали, не смогли попасть из «Пэтриота» по медленному дрону. На бумаге ещё у Румынии есть 55 «Гепардов», ненамного меньше, чем у нас, но вопрос, сколько из них боеспособных. И ещё много можно рассказывать анекдотов, чтобы не плакать», – вещал Киричевский.