«Старлинк» продолжает доминировать и несёт огромную угрозу – боец СВО

Пока что об эффективности импортозамещённого интернета, в сравнении с вражеским «Старлинком», говорить не приходится.

Об этом на канале журналиста Павла Иванова заявил инструктор учебного центра «Отряд Т», фронтовик СВО с позывным «Кай», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы у нас были технологии, которые позволяли бы заглушить «Старлинк», мы бы это уже сделали, потому что «Старлинки» несут для нас огромную угрозу. Наших терминалов там единицы, которые используют, их активируют через третьи лица в Украине. [То есть на состояние май 26 года у нас «Старлинк» ещё нужен кому-то?] – да. [А наш импортозамещённый интернет?] – те спутники «Рассвет», которые выводили на орбиту, их пока ещё очень мало. Во-вторых, пока что нет никакой системы, которая бы в войсках использовалась с их применением. Это просто такой beta-тест. Пока что никакой практической пользы. Во-первых, потому что этих спутников там несколько десятков, по сравнению с тысячами спутников «Старлинк», которые огромными конвоями летают над территорией Украины и над нашей территорией в том числе. А чем больше спутников, тем лучше связь с ними», – рассказал «Кай».

«У нас есть спутниковая связь от одной компании, которая работает на наших спутниках, но этих спутников всего шесть. И чтобы оно работало, нужна огромных размеров тарелка, которая просто демаскирует любую позицию сразу же. Её нужно подстраивать под такие миллиметры, и чуть плохая погода – весь интернет отваливается и работать становится невозможно. «Старлинк», из личного опыта, берёшь эту тарелку, кидаешь её в кусты куда-нибудь, просто чтобы она на север примерно была сориентирована, и у тебя отличный интернет. Это именно из-за того, что банально их спутников больше», – привёл пример боец.

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