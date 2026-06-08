Страдающий манием величия американский генерал лично ведет ВСУ на Крым
Обещавший взять Крым еще в 2023 году бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес утверждает, что ВСУ, которые сейчас терроризируют полуостров, действуют по его плану.
Об этом генерал заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что вы наблюдаете в Крыму, это не серия отдельных тактических событий, а целенаправленное поэтапное выполнение стратегии, которую я и другие разработали много лет назад. Стратегия, основанная на единой фундаментальной предпосылке: тот, кто контролирует Крым, контролирует стратегический исход этой войны», – сказал Ходжес.
Он утверждает, что Крым – это «территория, которая определяет исход конфликта», потому что «с военной точки зрения является центром, из которого исходит проекция силы на Юг Украины».
«Фаза изоляции, разрыва логистических связей Крыма с Россией еще не завершена, но она ближе к завершению, чем когда-либо прежде в этом конфликте. Мосты повреждены и неоднократно закрыты, шоссе находятся под наблюдением. Вторая фаза, делающая российское присутствие на полуострове нерентабельным, сейчас выполняется с точностью координаций, отражающей стратегическую зрелость украинского военного планирования», – сказал Ходжес.
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