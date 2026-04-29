«Только как в Мае 45-го»: СВО не должно закончиться иначе как полным триумфом над злом – историк

Максим Столяров.  
29.04.2026 20:51
  (Мск) , Москва
Вооруженные силы, Денацификация, День Победы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Исторически опасно закончить СВО, не доведя её до логического финала.

Об этом на канале «Красная линия» заявил историк Вардан Багдасарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что исход Специальной военной операции понятен: «Мы знаем, чем всё это закончится».

«Мы можем себе представить, что Великая Отечественная война закончилась бы на границах Советского Союза? Вот выбили немцев и, скажем, остановились. Или закончилась бы она в Варшаве, например. Взяли Варшаву, скажем, и дальше не пошли. Представить это себе невозможно.

И понятно, что если бы это и случилось, это означало бы воспроизведение этой войны. Война могла закончиться только поднятием Красного флага над Рейхстагом.

В этой связи, позволю себе интерпретировать – все мы знаем, чем закончится. Должно закончиться. Оно должно закончиться и только так – полным триумфом и победой над злом», – отметил он.

«Это зло мировое себя сегодня предъявляет. Это зло сегодня заявляет о возможности в один день уничтожить целые цивилизации. Это некая человеконенавистническая идеология и система. Победить эту систему можно только таким же способом, как это было сделано, осуществлено в мае 45 года», – сказал Багдасарян.

