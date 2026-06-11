«Трамп – реальный психопат, я его боюсь» – завкафедрой МГУ

Максим Столяров.  
11.06.2026 23:55
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Дональд Трамп – психопат, но он вдохнул жизнь в уже загнивающие при «демократах» США, что никак не на руку России.

Об этом заявил завкафедрой мировых политических процессов МГУ Андрей Сидоров на «круглом столе» в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп – психопат, но он вдохнул жизнь в уже загнивающие при «демократах» США,...

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«Когда мы говорим – неопределённость и всё такое, а вы признайте одну простую вещь: он психопат! Люди, которые не сталкиваются с медициной, у нас психопат – значит истеричка, который постоянно что-то выкидывает. Нет! Я поговорил с людьми с психологического факультета – да, он психопат, все его характеристики совпадают.

И тщеславие, и невыполнение, и отсутствие страха, и внешняя уверенность, должно сказать, достаточно обаятельный. И действует здесь и сейчас, и многие другие черты.

И Трамп, который сейчас перестраивает Соединённые Штаты, он является достаточно серьёзной фигурой, при том, что я Трампа не люблю и боюсь, боюсь я его именно потому, что он сейчас вдохнул.

Соединённые Штаты медленно, спокойно догнивали, и Байден был на совершенно правильном пути, продолжила бы Камала Харрис – ещё бы хуже ситуация была, когда теряются внутренние связи, когда в обществе главным становится тот, кто приезжает в это общество. Когда сами американцы теряют уверенность в своей американской мечте», – сказал Сидоров.

«Ещё можно долго перечислять те мифы, которые скрепляли Соединённые Штаты – все они разрушались. Трамп пришёл и сказал: «вы можете». Поэтому, это опасный человек.

И учитывая то, что Соединённые Штаты показывали исторические примеры, что они могут провести такую реновацию, могут переделать самих себя, это очень важная вещь, и нам это очень нужно учитывать», – предупредил эксперт.

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