«Украина Минску не интересна: Лукашенко нападёт на Прибалтику, тут-то НАТО и развалится» – беглый змагар-боевик
Несмотря на публичные истерики киевского диктатора Владимира Зеленского, белорусская армия готовится воевать не с Украиной, а со странами Прибалтики.
Об этом основатель запрещенной в Белоруссии радикальной организации «Белый легион» Сергей Бульба заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если белорусскую армию к чему-то и готовят, то ее разумней было бы использовать на балтийском направлении, чем против Украины. Кстати, эта идеология среди младшего офицерства приживается: про Гейропу, загнивающий Запад и прочее. А про то, что нужно воевать с Украиной – как-то совсем не приживается», – сказал Бульба.
Он врёт, что дроны в Литву запускают Россия и Белоруссия.
«Смотрите… Один дрон, который залетел в Литову, сколько проблем наделал. А если Россия запустит в ту сторону 20, что будет? Не дай Бог, если будет наступление на балтийском направлении. В моем понимании НАТО не применит пятый протокол, деградирует и развалится, что Путину и нужно», – сказал Бульба.
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