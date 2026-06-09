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Несмотря на публичные истерики киевского диктатора Владимира Зеленского, белорусская армия готовится воевать не с Украиной, а со странами Прибалтики.

Об этом основатель запрещенной в Белоруссии радикальной организации «Белый легион» Сергей Бульба заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если белорусскую армию к чему-то и готовят, то ее разумней было бы использовать на балтийском направлении, чем против Украины. Кстати, эта идеология среди младшего офицерства приживается: про Гейропу, загнивающий Запад и прочее. А про то, что нужно воевать с Украиной – как-то совсем не приживается», – сказал Бульба.

Он врёт, что дроны в Литву запускают Россия и Белоруссия.