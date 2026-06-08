Украина начала расхлебывать последствия раздачи оружия в начале СВО

На Украине фактически сравнялось количество преступлений, совершенных легальным и нелегальным оружием.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил замглавы Нацполиции Андрей Небытов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Небытов признает, что на динамику крайне негативно повлияла массовая раздача оружия всем желающим в феврале 2022 года.

«Вследствие увеличения количества легального оружия, которое граждане получили со складов для отпора вооруженной агрессии, а также из-за появления новых военных формирований, сегодня мы фиксируем тенденцию, когда количество преступлений, совершенных с использованием легального оружия, фактически сравнялась с количеством преступлений, совершенных с применением незаконного оружия.

То есть при увеличении в обращении даже легального оружия количество преступлений с его применением возросло», – жалуется полицай.