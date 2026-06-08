Украина начала расхлебывать последствия раздачи оружия в начале СВО
На Украине фактически сравнялось количество преступлений, совершенных легальным и нелегальным оружием.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил замглавы Нацполиции Андрей Небытов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Небытов признает, что на динамику крайне негативно повлияла массовая раздача оружия всем желающим в феврале 2022 года.
«Вследствие увеличения количества легального оружия, которое граждане получили со складов для отпора вооруженной агрессии, а также из-за появления новых военных формирований, сегодня мы фиксируем тенденцию, когда количество преступлений, совершенных с использованием легального оружия, фактически сравнялась с количеством преступлений, совершенных с применением незаконного оружия.
То есть при увеличении в обращении даже легального оружия количество преступлений с его применением возросло», – жалуется полицай.
Он уточнил, что с начала 2026 года из 270 уголовных правонарушений совершенных с использованием огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов, 95 совершено «с применением законного огнестрельного оружия» (из них 78 из табельного или выданного для «сдерживания вооруженной агрессии РФ»).
English version :: Читать на английском Украина начала расхлебывать последствия раздачи оружия в начале СВО
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: