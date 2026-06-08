Украина начала расхлебывать последствия раздачи оружия в начале СВО

Игорь Шкапа.  
08.06.2026 14:16
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Криминал, Украина


На Украине фактически сравнялось количество преступлений, совершенных легальным и нелегальным оружием.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил замглавы Нацполиции Андрей Небытов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине фактически сравнялось количество преступлений, совершенных легальным и нелегальным оружием. Об этом в...

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Небытов признает, что на динамику крайне негативно повлияла массовая раздача оружия всем желающим в феврале 2022 года.

«Вследствие увеличения количества легального оружия, которое граждане получили со складов для отпора вооруженной агрессии, а также из-за появления новых военных формирований, сегодня мы фиксируем тенденцию, когда количество преступлений, совершенных с использованием легального оружия, фактически сравнялась с количеством преступлений, совершенных с применением незаконного оружия.

То есть при увеличении в обращении даже легального оружия количество преступлений с его применением возросло», – жалуется полицай.

Он уточнил, что с начала 2026 года из 270 уголовных правонарушений совершенных с использованием огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов, 95 совершено «с применением законного огнестрельного оружия» (из них 78 из табельного или выданного для «сдерживания вооруженной агрессии РФ»).

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