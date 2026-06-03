Украина настойчиво требует от Румынии включиться в войну с Россией.

Игорь Шкапа.  
03.06.2026 14:01
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Румыния, Украина


Румыния могла сбить дрон, попавший в жилой дом в городе Галац, но решила этого не делать якобы из соображений безопасности.

Об этом в интервью «Европейской правде», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Юлиан Кифу, занимавший должность советника по вопросам нацбезопасности и международных дел в команде румынского президента Траяна Бэсеску.

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Румыния могла сбить дрон, попавший в жилой дом в городе Галац, но решила этого...

«То, что вы не видите работу средств ПВО, вовсе не означает, что ее нет. Я точно знаю, что в том случае с тем дроном, который ударил по Галацу, у нас была возможность его сбить, но было решение не делать этого, потому что в случае сбития это могло иметь более серьезные последствия. В этом случае и сам дрон, и ракета, которой мы могли бы его сбить, упали бы на густонаселенной территории. Это могло повлечь больше разрушений, чем падение самого дрона», – утверждает Кифу.

Он объяснил, почему Бухарест воздерживается от просьб Украины сбивать дроны, отметив, что 5-я статья Устава НАТО, предусматривающая оказание помощи со стороны альянса, налагает на его страну определенные ограничения.

«В частности, то, что мы не можем вовлекаться в войну других государств и одновременно сохранять привлечение НАТО в защите от этой войны», – сказал собеседник издания.

По его словам, этот подход можно изменить.

«Но это должно быть совместное решение НАТО, а не Румынии. Я с 2024 предлагаю эти изменения. Это сложный вопрос, поскольку это касается всего восточного фланга НАТО. Румыния не может решить это на национальном уровне. Да, Украина просит нас об этом, и такая просьба важна, ведь такое применение ПВО должно быть согласовано с Украиной и Молдовой. Но также должно быть согласие стран НАТО», – заявил Кифу.

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