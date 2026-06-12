Привлечение иностранных наемников на сторону ВСУ не в состоянии стратегически переломить ситуацию на фронте.

Об этом в эфbре видеоблога LibertyUA заявил списанный командир группы снайперов ВСУ Константин Прошинский («Дед»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стратегически это ничего не решит. Они захотят больше денег, чем платят нам. Это очевидно. Вопрос возникнет у наших пацанов: а с каких им платят больше, чем нам? Колумбийцы у нас воюют. Некоторые успешно, некоторые не очень. Не забывайте, даже если они подписали контракт, на год-два, они в любой момент могут развернуться и уехать… Колумбийцы приезжают сюда, чтобы получить опыт боевых действий. Возвращаясь в бандитскую Колумбию, их личностный рейтинг сильно повышается», – сказал списанный снайпер.

По его словам, если в своих бандах эти люди стоили условно 500 долларов в месяц, то после участия в украинской войне – до двух тысяч.



«Для них это действительно бизнес. Они приезжают, некоторые действительно бьются великолепно, прекрасные парни. Некоторые стараются быть подальше от фронта, получить запись, что были, и потом отсюда свалить. И сколько колумбийцев или кого-то еще мы сможем мобилизовать? 30, 40, 50 тысяч? Решает ли это что-то? Нет. Это закроет дыру на сегодняшний момент. Что будет завтра или послезавтра. Нам, если брать таких наемников, надо, чтобы заходило от 200 тысяч. А дальше считаем деньги? И где брать эти деньги?», – резюмировал Прошинский.