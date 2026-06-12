Украина повышает зарплаты в бандах колумбийских наркокартелей

Игорь Шкапа.  
12.06.2026 15:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 509
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Привлечение иностранных наемников на сторону ВСУ не в состоянии стратегически переломить ситуацию на фронте.

Об этом в эфbре видеоблога LibertyUA заявил списанный командир группы снайперов ВСУ Константин Прошинский («Дед»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Привлечение иностранных наемников на сторону ВСУ не в состоянии стратегически переломить ситуацию на фронте....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Стратегически это ничего не решит. Они захотят больше денег, чем платят нам. Это очевидно. Вопрос возникнет у наших пацанов: а с каких им платят больше, чем нам? Колумбийцы у нас воюют. Некоторые успешно, некоторые не очень. Не забывайте, даже если они подписали контракт, на год-два, они в любой момент могут развернуться и уехать… Колумбийцы приезжают сюда, чтобы получить опыт боевых действий. Возвращаясь в бандитскую Колумбию, их личностный рейтинг сильно повышается», – сказал списанный снайпер.

По его словам, если в своих бандах эти люди стоили условно 500 долларов в месяц, то после участия в украинской войне – до двух тысяч.

«Для них это действительно бизнес. Они приезжают, некоторые действительно бьются великолепно, прекрасные парни. Некоторые стараются быть подальше от фронта, получить запись, что были, и потом отсюда свалить. И сколько колумбийцев или кого-то еще мы сможем мобилизовать? 30, 40, 50 тысяч? Решает ли это что-то? Нет. Это закроет дыру на сегодняшний момент. Что будет завтра или послезавтра. Нам, если брать таких наемников, надо, чтобы заходило от 200 тысяч. А дальше считаем деньги? И где брать эти деньги?», – резюмировал Прошинский.

Читайте также: Офицер ВСУ: Воюющие на Украине наёмники будут использованы в интересах США в Венесуэле, Колумбии и Мексике

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Украина повышает зарплаты в бандах колумбийских наркокартелей

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить