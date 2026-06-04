Украина проиграет, сколько бы мы ни вооружали её – американский профессор

Украина неизбежно проиграет в конфликте с Россией, сколько бы оружия ей ни поставлял Запад. При этом, и на его складах этого оружия не так уже много из-за конфликта на Ближнем Востоке и предыдущих бесконтрольных поставках в ВСУ.

Об этом в эфире телеканала АРТ заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторые европейские лидеры прямо говорят, что мы должны воевать до последнего украинца. Меня это возмущает с моральной точки зрения. Я имею в виду, что именно это мы и делаем. Украинцы проиграют эту войну. Я могу вам это объяснить. Им давно уже следовало сдаться ради собственного блага. Как там говорят о демографической ситуации на Украине? Она находится в демографической спирали смерти, а мы подталкиваем их бросать людей в мясорубку, хотя они всё равно проиграют. Боже, это же аморально. Вы же не видите, чтобы эти европейцы сражались и умирали там, верно? Знаете, британские, французские и немецкие лидеры с энтузиазмом поддерживают продолжение войны только потому, что их люди не гибнут», – заявил Миршаймер.

Профессор также считает, что Запад не может кратно усилить военную поддержку Украины из-за проблем с оружием на собственных складах:

«По правде говоря, у нас нет возможности оказывать им больше помощи. Это большая проблема, с которой Трамп столкнулся на Ближнем Востоке… Это не бездонная яма. Но с другой стороны, (если бы) вы могли дать им больше оружия, это не имело бы значения. У русских больше людей – и у них очень мощная промышленная база».

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