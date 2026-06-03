Украина проводит мобилизацию по африканскому принципу – киевский политтехнолог

Игорь Шкапа.  
03.06.2026 23:23
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Насильно отловленные для войны и непригодные по состоянию здоровья украинцы наносят ВСУ ущерб больше, чем русским.

Об этом в беседе с журналистом Никитой Трачуком заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Насильно отловленные для войны и непригодные по состоянию здоровья украинцы наносят ВСУ ущерб больше,...

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Эксперт подчеркнул, что на Украине под видом мобилизации происходит просто похищение людей.

«По тем канонам, как это делается в странах третьего мира, например, в Африке. Наши военные советники, работавшие в Африке в 80-е годы, описывали процесс мобилизации. Грузовик с солдатами въезжает в деревню, выскакивают и начинают прочесывать. Видят особу подходящую, под ручки, связывают, в кузов – и повезли. У нас примерно так же, но с той разницей, что пакуют в бусик, полицейскую машину», – сказал Золотарев.

По его словам, такая мобилизация «дискредитирует и деморализует вооруженные силы», а тем более не усиливает их, поскольку половина из отловленных бежит из армии.

«Люди с гепатитом, туберкулезом, такими травмами опорно-двигательного аппарата, что на него повесишь бронежилет, боекомплект, флягу с водой – и 10 километров – он и километра не пройдет, просто физически умрет», – добавил укро-эксперт.

Он говорит, что даже командиры ВСУ понимают, что такой мобилизованный будет «большей проблемой для подразделения, чем для противника».

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