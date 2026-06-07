Украинские беженцы убили варшавскую знаменитость

Алексей Муратов.  
07.06.2026 01:10
  (Мск) , Донецк
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Дзен, Политика, Украина


Украинские беженцы не стали мелочиться и убили варшавскую знаменитость. Нет, не политика. Обычного сома. Почти двухметровый 20-летний гигант, которого местные жители и туристы фотографировали целое десятилетие, был выловлен в Гочлавии двумя украинскими «ихтиологами», живьём засунут в багажник и брошен медленно умирать. К тому же в нерестовый запрет.

Это – весьма показательный инцидент, заявил «ПолитНавигатору» руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Алексей Муратов.


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Поляки, которые последние годы носили «гостей» на руках, опомнились. Полиция Варшавы задержала 57-летнего гражданина Украины. Ему грозил тюремный срок за браконьерство и жестокое обращение с животными, но в итоге его просто депортировали с запретом на въезд в Шенген на пять лет.

Этот случай поразительно напоминает то, что происходит со всей Украиной. Из Украины выросла агрессивная, ядовитая тварь, которая плюёт в кормившую её руку, разворовывает поставленное оружие, экспортирует хаос соседям и пытается диктовать условия с позиции силы.

То же самое можно сказать по поводу взрыва двух украинских дронов возле румынского порта Констанца. Ваш «союзник» только что поставил вас на грань катастрофы, а вы продолжаете аплодировать! Вместо того чтобы прижать к ногтю Киев, Румыния объявляет персоной нон грата российского консула и закрывает генконсульство в Констанце.

Чистое везение, что не было танкеров с топливом – иначе в Чёрном море случилась бы экологическая беда. И она случится неминуемо, ведь Украина обязательно продолжит безнаказанный экспорт хаоса в соседние страны, ибо Киев это делает сознательно и целенаправленно – без НАТО бандеровцы, безусловно, падут.

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