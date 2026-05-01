Укро-беженцы стали значительно реже майданить в Германии

Украинским беженцам объяснили, что, либо они станут потише себя вести и не будут превращать берлинские улицы в киевский Майдан, либо их могут лишить пособий, а то и отправить восвояси.

Об этом на канале «Эмпатия Мануче» заявил проживающий в Берлине политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Украинские беженцы, которых 1,5 млн, и на которых тратится порядка 1,5 млрд евро в год на пособия, квартиры и прочее – это люди, которые, по всей вероятности, никогда не вернутся на Украину, но им изначально были созданы условия, при которых государство их обязано оплачивать. И это, конечно, создаёт в немецком обществе зону неспокойствия. Был период, когда почти каждый немец считал возможным поселить у себя какого-то из беженцев. Человеку или семье выделяют комнату, и они приезжают туда. Правда, каждый немец, поселив беженцев, имел право на какие-то субсидии. Потом стало известно несколько историй, когда людей чуть ли не из квартиры выгоняли, которых там жили, а беженцы там заселялись, но сейчас про это молчат», – рассказал Сосновский.

«Было время, когда чуть ли не на каждом доме висели украинские флаги, были какие-то демонстрации. Сейчас не видно, потому что либо они поняли, либо им объяснили, что нужно, пока тебе платят и пока тебя принимают, сидеть тихо. Это не Майдан в Киеве, где можно выскочить, поскакать и тебе чего-то дадут. Может закончиться тем, что тебя засунут обратно. … Это не зависть, просто вопрос справедливости. Был кураж – «мы приехали, плохие русские на нас напали, они ведут войну, мы вам тут всем покажем» – этот период закончился и уже не вернётся», – добавил политолог.