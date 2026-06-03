Укро-депутат требует лишить «брони» работников заправок и спортсменов

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ВСУ можно пополнить, если лишить «брони» работников автозаправочных станций, спортсменов и таможенников.

Об этом на канале «Апостроф» заявил депутат Верховной рады Сергей Рудык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас количество забронированных людей явно не соответствует реалиям, это несправедливо. Вот у нас на заправке в среднем по два заправщика. Да, это критическая инфраструктура. Но в Европе вообще нет заправщиков: там сам себе залил, и пошёл на кассу, оплатил. Это ведь огромное количество людей. Так потихоньку наберём. А что делать с таможенниками, со спортсменами третьей-четвёртой лиги? Так наберётся большое количество людей», – сказал Рудык.