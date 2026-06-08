Своим хамским письмом российскому президенту криворожский клоун Зеленский захлопнул окно возможностей для мирных переговоров осенью.

Об этом в эфире «Суспильного» заявил экс-посол Украины в США и отпетый русофоб Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У этого письма нет ничего общего с дипломатией. Это информационная борьба, это война России и Украины в информационной плоскости. Цель письма была опередить российские нарративы и пропаганду на Петербургском форуме…

Письмо казаков [султану] – это было прямое отбрасывание, это был жест с нецензурной лексикой. А это такой формат якобы серьёзных предложений, завуалированный глумлением. Так не делается в дипломатии. Даже врагам такие вещи не отправляются, потому это было не Путину…

К большому сожалению, ещё одна проблемная причина – нет дипломатического трека, нет переговоров, приближения мира. Это письмо – то, что оно публичное, демонстрирует, что нет разговоров других. И это настораживает, потому что, и этот сценарий указан в письме, что Россия, Путин хочет, чтобы 27 и 28 год воевала, европейцы говорят, что нужно быть готовыми, это мне очень не нравится.

Потому что в этом году окно возможностей, как и каждые два года открывается. И в этом году оно будет осенью приоткрыто. И его бы использовать», – вещал Чалый.