Укро-командир: «Здоровье солдата не волнует – лишь бы выполнял боевую задачу»

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Большое количество украинских военных воюют имея серьёзные проблемы со здоровьем.

Об этом в эфире видеоблога «Вооруженный лоббист» заявил экс-депутат ВР, бывший глава Тернопольской обладминистрации, а ныне командир роты БПЛА бригады «Эдельвейс» Степан Барна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, попадают ли в подразделение его собеседника ограниченно пригодные к военной службе, и насколько комиссии объективно обследуют мобилизованных.

«Исследуют абсолютно объективно, полностью, – не моргнув глазом, отвечает Барна. – У меня много ребят, которые проходят службу ограниченно пригодными после ранений, по здоровью. Многие годы войны сказываются. Они получают статус ограниченно пригодного, но продолжают выполнять далее боевые задания», – сказал ВСУшник.

По его словам, этим людям, несмотря на проблемы со здоровьем, «находят эффективное применение».