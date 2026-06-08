Укро-командир: «Здоровье солдата не волнует – лишь бы выполнял боевую задачу»
Большое количество украинских военных воюют имея серьёзные проблемы со здоровьем.
Об этом в эфире видеоблога «Вооруженный лоббист» заявил экс-депутат ВР, бывший глава Тернопольской обладминистрации, а ныне командир роты БПЛА бригады «Эдельвейс» Степан Барна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий поинтересовался, попадают ли в подразделение его собеседника ограниченно пригодные к военной службе, и насколько комиссии объективно обследуют мобилизованных.
«Исследуют абсолютно объективно, полностью, – не моргнув глазом, отвечает Барна. – У меня много ребят, которые проходят службу ограниченно пригодными после ранений, по здоровью. Многие годы войны сказываются. Они получают статус ограниченно пригодного, но продолжают выполнять далее боевые задания», – сказал ВСУшник.
По его словам, этим людям, несмотря на проблемы со здоровьем, «находят эффективное применение».
«Здесь никто не ограничивает в этом вопросе. А относительно того, что кого-то недоисследовали, мне это неинтересно, поэтому мы сразу ставим вопрос: «Ты готов воевать?». Он говорит: «Да, готов». Все, вперед. Мне неинтересен немотивированный человек, неспособный выполнять боевые задания», – заявил Барна.
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