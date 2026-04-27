Укро-комбриг: «У нас боевые задачи выполняют все, в том числе ампутанты»
Молодые люди практически не пополняют ВСУ – в основном приходят лишь возрастные мужчины с кучей заболеваний.
Об этом в интервью «Радио Свобода» (иногагент и нежелательная организация в РФ) заявил командир 5-й тяжелой механизированной бригады ВСУ Руслан Габинет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая поинтересовалась, чем отличаются новобранцы 2022 года и нынешнего периода.
«Обычно это старшие мужчины. Уже молодых очень мало, хотя и молодежь у нас есть. Старший мужчина уже с рядом своих заболеваний, который, может, бусифицирован, как говорится, но уже принимает как данность того, что он попал в армию. Он готовится, учится, не все ему дается легко, спины, колени, руки болят всегда, но он учится, тренируется», – уверял Габинет.
Ему тут же задали вопрос, насколько критично, что в армию берут людей, фактически непригодных к службе.
Укро-комбриг ответил, что знал бойцов за 60, которые сами просились на задания, а им якобы говорили, мол, «дедушка, не надо».
«Состояние здоровья у всех плохое. И у тех, кто выполнял задачи раньше, добровольцев, и у тех, кого нам привозят из ТЦК – у всех плохое. Вопрос только в том, как люди это подают. Да, есть объективные и субъективные причины. Но я хочу сказать, что у нас есть люди, которые с ампутациями конечностей выполняют задания», – похвастался Габинет.
