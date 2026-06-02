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На Украине любят хвастаться, что ВС РФ несут большие потери от дронов, но при этом умалчивают, что российские БПЛА не менее эффективны.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир взвода БПЛА бригады НГУ «Хартия» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы гордимся тем, что нам удается наносить большие потери силами наших подразделений БПЛА. Но у нас в медиа упускается большая ключевая проблема, что и враг наносит нам основные потери силами БПЛА. И прорыв наших участков фронта тоже происходит в основном за счет БПЛА. Это сейчас основной способ прорыва и наших боевых порядков», – рассказал укро-боевик.

Он считает правильным, что на Украине говорят о необходимости убивать как можно больше русских на поле боя.