Укро-пропагандист признал, что Киев замалчивает высокие потери ВСУ от русских дронов

Игорь Шкапа.  
02.06.2026 20:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Украине любят хвастаться, что ВС РФ несут большие потери от дронов, но при этом умалчивают, что российские БПЛА не менее эффективны.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир взвода БПЛА бригады НГУ «Хартия» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине любят хвастаться, что ВС РФ несут большие потери от дронов, но при...

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«Мы гордимся тем, что нам удается наносить большие потери силами наших подразделений БПЛА. Но у нас в медиа упускается большая ключевая проблема, что и враг наносит нам основные потери силами БПЛА. И прорыв наших участков фронта тоже происходит в основном за счет БПЛА. Это сейчас основной способ прорыва и наших боевых порядков», – рассказал укро-боевик.

Он считает правильным, что на Украине говорят о необходимости убивать как можно больше русских на поле боя.

«Но достичь этой цели возможно, если уменьшить наши потери от дронов. А об этом, к сожалению, почти ничего не говорят на высшем уровне. И почти ничего не делают системно, чтобы уменьшить потери наших войск», – печалится укро-дронщик.

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