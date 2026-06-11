Укро-ТВ показало колонию для русских политзаключенных

Вадим Москаленко.  
11.06.2026 12:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 807
 
Дзен, Политические репрессии, Украина


Грантоедский украинский канал «Общественное. Днепр» снял сюжет в одной из колоний в Днепропетровской области, где содержатся русские политзаключенные.

Грантоедский украинский канал «Общественное. Днепр» снял сюжет в одной из колоний в Днепропетровской области,...

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«Всего в учреждении 350 осуждённых по статьям против основ национальной безопасности. Что касается конкретно статьи о госизмене – это примерно 80%.

Возрастной диапазон – от 20 до 80 лет. Есть осуждённый 41 года рождения. Большинство из Восточной Украины. Западная Украина – единичные случаи», – рассказал начальник колонии Владимир Ерофеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

57-летнего харьковчанина Александра Ткача осудили на пять лет за комментарий в соцсети.

«Моё дело – это единственный комментарий, что возле меня взлетают зенитные ракеты. У меня товарищ интересовался, будет ли повтор ударов, потому что с моего дома видно позиции, откуда взлетали зенитные ракеты. Если ракеты взлетели – значит, к нам что-то летит, будет прилёт. Если ракет нет – значит, ничего не будет. Через полгода меня арестовали за этот комментарий.

А где там идентификация на местности? Если написать, что возле сарая стоит пушка – возле какого-то сарая стоит пушка», – сказал он.

Репрессированных заставляют переходить на украинскую мову.

«Если Путин нас обстреливает, то мы будем затыкать свой язык в жопу, или как? Заявления здесь писать только на украинском, а я им не владею.

Венграм мы разрешаем, татарам разрешаем, а мы? Нас, этнических русских, миллионы. Но наши права ущемляют», – сказал Ткач.

Таких заключённых в колонии большинство:

«Единичные случаи, когда заключённые искренне признают свою вину. В основном они заявляют, что незаконно осуждены, и что это больше политическое ущемление их прав. Но мы привыкли», – сказал один начальников колонии.

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English version :: Читать на английском Укро-ТВ показало колонию для русских политзаключенных

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