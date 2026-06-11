Укро-ТВ показало колонию для русских политзаключенных
Грантоедский украинский канал «Общественное. Днепр» снял сюжет в одной из колоний в Днепропетровской области, где содержатся русские политзаключенные.
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«Всего в учреждении 350 осуждённых по статьям против основ национальной безопасности. Что касается конкретно статьи о госизмене – это примерно 80%.
Возрастной диапазон – от 20 до 80 лет. Есть осуждённый 41 года рождения. Большинство из Восточной Украины. Западная Украина – единичные случаи», – рассказал начальник колонии Владимир Ерофеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
57-летнего харьковчанина Александра Ткача осудили на пять лет за комментарий в соцсети.
«Моё дело – это единственный комментарий, что возле меня взлетают зенитные ракеты. У меня товарищ интересовался, будет ли повтор ударов, потому что с моего дома видно позиции, откуда взлетали зенитные ракеты. Если ракеты взлетели – значит, к нам что-то летит, будет прилёт. Если ракет нет – значит, ничего не будет. Через полгода меня арестовали за этот комментарий.
А где там идентификация на местности? Если написать, что возле сарая стоит пушка – возле какого-то сарая стоит пушка», – сказал он.
Репрессированных заставляют переходить на украинскую мову.
«Если Путин нас обстреливает, то мы будем затыкать свой язык в жопу, или как? Заявления здесь писать только на украинском, а я им не владею.
Венграм мы разрешаем, татарам разрешаем, а мы? Нас, этнических русских, миллионы. Но наши права ущемляют», – сказал Ткач.
Таких заключённых в колонии большинство:
«Единичные случаи, когда заключённые искренне признают свою вину. В основном они заявляют, что незаконно осуждены, и что это больше политическое ущемление их прав. Но мы привыкли», – сказал один начальников колонии.
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