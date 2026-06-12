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В 2027 году в России может полностью заработать спутниковая система «Рассвет», которая вернёт российской армии преимущество в связи.

Об этом на канале беглой журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил признанный в РФ террористом экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия обладает рядом преимуществ, никуда они не делись. Более того, Россия обладает возможностью принять свои стратегические решения. Одно из примеров такого решения – это система «Рассвет». То есть выведены первые 10 спутников, это российский аналог «Starlink», по сути. Если группировка достигнет, по оценкам наших специалистов, 450 спутников, а это где-то середина 27 года, если будут интенсивные пуски, и все будет хорошо. То это будет уже очень существенным перебалансированием бесов в пользу российских возможностей в этой войне», – сказал Арестович.