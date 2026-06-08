В ближайшее время может быть удар ВСУ по Крымскому мосту, – офицер ВМФ
ВСУ в течение ближайших дней, вероятно, попытаются ударить по Крымскому мосту.
Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Можно предположить, что в течение ближайших дней будут нанесены массированные удары и атаки БЭКами непосредственно по Крымскому мосту. Свидетельством этого является прощупывание наших возможностей, в том числе – нанесение ударов по судам в Азовском море.
Я предполагаю, что боевая активность противника будет нарастать. Но при одном условии – если мы не изменим своего отношения к ходу и характеру СВО.
Возможности для наращивания боевого воздействия на нас у противника, без сомнения есть. Они готовы к активным действиям, в том числе, наступательного характера.
Если в обозримой перспективе Россия изменит ход и характер СВО, тогда можно будет подпитаться позитивом. Я имею в виду, что формат СВО уже давно вышел за эти рамки. Понятное дело, что войну Украине никто не будет объявлять, но необходимо изменить отношение к тому, что происходит, характеризовать не как теракты, исчисляемые сотнями, а за неделю тысячами – удары по нашей территории. Пора переквалифицировать СВО на Украине в нечто другое…
Я так полагаю, мы стоим на рубеже серьезных перемен. Если они не будут осуществляться, то перспективы оптимизма не вызывают», – заявил Горбачев.
Он прокомментировал прогноз эксперта Владислава Шурыгина о попытке высадки десанта ВСУ на Южном берегу Крыма.
«Он может быть разве что в режиме высадки ДРГ, которая может шороху навести и панику вызвать. Предполагаю, что сил у противника хватает для проведения десантной операции в районе Херсона, Николаева – то есть, на Днепре… А что касается высадки в Крыму – может быть, в районе Кинбурна, Тендровской косы, но только в формате ДРГ.
Более реальным и угрожающим я считаю нанесение ударов по объектам в Крыму силами авиации. Как известно, у Украины порядка 50 F-16, остались еще МиГ-29, Су-27, есть и другие летательные аппараты. Если будет осуществлен массовый взлет авиации, что свидетельствует о проведении воздушной операции, к этому подключатся и другие силы, – действительно реальная угроза с точки нанесения нам ущерба. Вполне возможно, что при подобном ударе может пострадать Крымский мост».
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