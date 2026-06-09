В Киеве признали, что никаких интриг против Путина в России – нет и не предвидится
Украинцы выдают желаемое за действительно, когда утверждают, что в российской элите началось брожение и недовольство Владимиром Путиным.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый в РФ за призывы убивать журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Думаю, все наши бредни, фантазии, что кто-то ведет какие-то игры, какие-то группы влияния манипулируют Путиным… это все лежит на поверхности. Они его боятся. Вот и все. Многие ли из вас на своей работе, наемные работники, перечат своему руководителю? И как часто перечат?», – провел аналогию укро-политолог.
По его словам, в России имеет место ситуация, связанная с особенностями власти в России.
«Которая всегда была в том или ином роде в таком формате, в такой модели развивалась», – считает Романенко.
English version :: Читать на английском В Киеве признали, что никаких интриг против Путина в России – нет и не предвидится
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: