В Киеве тревога: «Нам грозит каскадное обрушение обороны»

Игорь Шкапа.  
10.06.2026 17:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вопреки обнадеживающим заявлениям украинской пропаганды, ситуация на фронте складывается для Киева далеко не лучшим образом.

Об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопреки обнадеживающим заявлениям украинской пропаганды, ситуация на фронте складывается для Киева далеко не лучшим...

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Эксперт считает, что в ближайшие три месяца эскалация будет нарастать, поскольку стороны постараются усилить свои переговорные позиции.

«Для России принципиально важна Славянско-Краматорская агломерация и Ореховский укрепрайон. В одном случае она получает отсатки Донбасса, те 15% территории. В другом случае – открываются ворота на Запорожье и Днепр. Для ВСУ, понятно, это чревато каскадным обрушением обороны – потерять Славянск, Крамторск плюс Орехов», – сказал укро-эксперт.

Он напомнил ситуацию с Покровском и Мирноградом, когда города были фактически потеряны, а украинское командование заявляло, мол, у нас все в порядке.

«На сегодняшний момент, даже если возьмем карту «Дип стейт» и наложим на карту рельефа местности, то увидим, что высоты вокруг Константиновки контролируются противником. Любой военный объяснит, чем это чревато. И то, что ствольная артиллерия уже начала обстреливать окраины Краматорска, это уже очень нехороший сигнал, что ситуация развивается не лучшим образом для ВСУ», – заключил Золотарев.

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English version :: Читать на английском В Киеве тревога: «Нам грозит каскадное обрушение обороны»

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