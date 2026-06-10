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Вопреки обнадеживающим заявлениям украинской пропаганды, ситуация на фронте складывается для Киева далеко не лучшим образом.

Об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт считает, что в ближайшие три месяца эскалация будет нарастать, поскольку стороны постараются усилить свои переговорные позиции.

«Для России принципиально важна Славянско-Краматорская агломерация и Ореховский укрепрайон. В одном случае она получает отсатки Донбасса, те 15% территории. В другом случае – открываются ворота на Запорожье и Днепр. Для ВСУ, понятно, это чревато каскадным обрушением обороны – потерять Славянск, Крамторск плюс Орехов», – сказал укро-эксперт.

Он напомнил ситуацию с Покровском и Мирноградом, когда города были фактически потеряны, а украинское командование заявляло, мол, у нас все в порядке.