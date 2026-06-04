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В захваченном нацистами Киеве демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову, который находился на Андреевском спуске у дома№13 – знаменитого «Дома Турбиных».

Фото и видеоматериалы разошлись по социальным сетям, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как ни крути, а самый известный писатель родом из Киева в мировом масштабе – это Михаил Булгаков. Его книги я видел в продаже даже во Вьетнаме и Мексике. Именно его скульптуру сегодня вырвали с постамента подъемным краном и куда-то увезли. Украинская культурная революция – это полное обнуление всего, что было раньше. И построение чего-то нового», – комментирует фото киевский тревел-блогер Андрей Сапунов.

На видеокадрах также укроблогер Катерина Некречая называет произошедшее «историческим моментом». Для неё комментирует снос памятника «случайно» оказавшийся рядом бежавший в 2014 г. из Крыма укро-журналист Александр Янковский, на странице которого утверждается, что он ныне сержант ВСУ.

«Переворачивается эта страница, наверное, для кого это была очень важная страница в истории, поскольку это был такой известный писатель, который приобрел такую популярность особенно в 80-е годы, и многими воспринимался как такой писатель-диссидент. Хотя на самом деле он еще был частью той советской системы и, возможно, был любимым писателем того советского диктатора. Те его произведения, которые были созданы когда-то, давно, и о Киеве, они изображали, на самом деле, такой другой, неукраинский Киев. Он своё отношение к украинскому государству показал, когда просто стал дезертиром из украинской армии. Мне безразлично вообще абсолютно на эту фигуру, на этого писателя. Украина имеет своих писателей и патриотов», – вещал майданутый.

«Вот же бабуины, прости Господи», – комментирует политолог Рамиль Замдыханов.

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