В польском Сейме раздаются голоса за капитуляцию Украины – варшавский журналист

Вадим Москаленко.  
24.05.2026 20:30
  (Мск) , Киев
В Польше существует мнение, что после капитуляции Украины, наконец, все вздохнут свободнее, закончатся экономические проблемы, связанные с отказом от российской энергетики.

Об этом в интервью «Европейской правде» заявил журналист польской «Dziennik Gazeta Prawna» Михал Потоцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Экономическая ситуация в Польше – была достаточно высокая инфляция 22-24 годов. А за экономические проблемы проще всего всегда говорить, что это какие-то другие люди отвечают.

Власть пыталась говорить, что это Путин, что имело смысл, потому что это было связано с революцией в поставках и источниках энергии, мы полностью отказались от российской энергии, нужно было найти другую.

И это пертурбации и т.д., это подняло цены для среднестатистического потребителя. А если так, то ты ищешь кто виноват», – сказал Потоцкий.

«Проще всего сказать, и это, кстати, говорит, например, Гжегож Браун – наш наибольший радикал в парламенте, что если бы не было войны, то этого поднятия цен бы не было, что частично правда.

Только он говорит, что если бы Украина сдалась, то есть он говорит то же, что Орбан. Что нужно решать войну любым способом. А самый простой способ разрешить какую-то войну – это чтобы жертва агрессии капитулировала», – рассказал поляк.

