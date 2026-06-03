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Для ВСУ резко осложнилась ситуацию в городе Константиновка, который прикрывает южные подступы к Славянску и Краматорску.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информаицонное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация там резко осложнилась для ВСУ. Противник пробился в центральную и западную часть. Плотно, значительными силами, вышел на восточную и юго восточную часть», – сказал укро-полковник.

По его словам, ВСУ лишь в районе Долгой Балки удалось «немного контратаковать, но это ситуацию в самой Константиновке не улучшило».