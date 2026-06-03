В следующем месяце Константиновка падёт – украинский полковник
Для ВСУ резко осложнилась ситуацию в городе Константиновка, который прикрывает южные подступы к Славянску и Краматорску.
Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информаицонное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ситуация там резко осложнилась для ВСУ. Противник пробился в центральную и западную часть. Плотно, значительными силами, вышел на восточную и юго восточную часть», – сказал укро-полковник.
По его словам, ВСУ лишь в районе Долгой Балки удалось «немного контратаковать, но это ситуацию в самой Константиновке не улучшило».
«8-я армия противника, 3-й армейский корпус, усиленные рядом сил и средств из состава других армий и корпусов, продолжают выполнять свой план, замысел по стискиванию с юга и востока. Константиновку они, скорее всего, захватят в течение следующего месяца», – печалится Машовец.
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