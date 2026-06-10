В ВСУ хотят шантажом заставить наемников идти в мясные штурмы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцев нужно использовать для работы с дронами, а на штурм гнать иностранцев.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир взвода БПЛА ВСУ Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Украинцы могут очень качественно воевать на дронах, у них есть интеллект, понимание организации, управления, дисциплины – у большинства, я не говорю о всех. Поэтому для войны технологическими средствами обороны украинцы – номер один. Украинцев нам очень не хватает. Но штурмовать, воевать в пехоте на большинстве позиций эффективно могут иностранцы», – заявил ВСУшник.

При этом он указывает на проблему – наемники в ВСУ могут в любой момент разорвать контракт.

«Конечно, у нас есть, чем влиять на иностранцев. Нам нужно улучшение дисциплины. Безусловно, нужны изменения в контракт, по моему мнению. Если человек сюда привезен за деньги государства, то в контракт надо внести изменения, что человек должен вернуть в случае разрыва контракта те деньги, которые государство потратило на трансфер. Это значительно усилит ответственность. Прямая сумма должна быть прописана в соглашении. Человек, который завезен в Украину, отказывается идти как минимум на один штурм, безусловно, должен вернуть деньги», – заявил Бутусов.

При этом он добавил, что еще можно накладывать на отказников-иностарнцев штрафные санкции.