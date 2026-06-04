«Вам дали 90 миллиардов, значит воюйте»: ЕС не дает Украине соскочить с войны
Украинский диктатор Зеленский согласился с Брюсселем, требующим продолжать войну с Россией.
Об этом в эфире видеоблога «Мистерии политики» заявил покинувший Украину и перебравшийся в Австрию киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В последнее время Зеленский тоже начал говорить, что война будет длиться два-три года. Почему два-три года? Потому что европейские государства говорят, что вы должны воевать еще два-три года, вы не должны останавливаться», – объяснил эксперт.
При этом он подчеркнул, что Европа «готовится к войне с Россией», а потому заинтересована в том, чтобы Украина выиграла для нее время.
«Европа готова выделить Украине 90 миллиардов, из которых 30 пойдет непосредственно Украине, 60 – на вооружение. Если Украине дают 90 миллиардов, их дают не на мир, их дают на войну. Соответственно, еще два года война будет длиться, с точки зрения Европы. Как говорил герой Зощенко: извольте кушать, уплочено. Это та же история. Вам дали 90 миллиардов – воюйте», – заявил Бондаренко.
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