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Украинский диктатор Зеленский согласился с Брюсселем, требующим продолжать войну с Россией.

Об этом в эфире видеоблога «Мистерии политики» заявил покинувший Украину и перебравшийся в Австрию киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последнее время Зеленский тоже начал говорить, что война будет длиться два-три года. Почему два-три года? Потому что европейские государства говорят, что вы должны воевать еще два-три года, вы не должны останавливаться», – объяснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что Европа «готовится к войне с Россией», а потому заинтересована в том, чтобы Украина выиграла для нее время.