Визит главаря Зе-офиса в Польшу провалился. Варшава «готова к дальнейшей эскалации»

Игорь Шкапа.  
08.06.2026 13:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Польша, Скандал, Украина


Польские политические оппоненты, премьер Дональд Туск и президент Кароль Навроцкий, неожиданно объединились в противодействии диктатору Владимиру Зеленскому.

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На этот аспект обращают внимание польские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польские политические оппоненты, премьер Дональд Туск и президент Кароль Навроцкий, неожиданно объединились в противодействии...

Причиной ситуативного, но фактически альянса стало решение Зеленского присвоить бандеровское наименование одному из спецподразделений ВСУ.

«Дональд Туск и Кароль Навроцкий неожиданно нашли общий язык. Таков результат спорного решения Владимира Зеленского», – пишет польский еженедельник Wprost, опубликовавший на эту тему материал под заголовком «Неожиданный союз Туска с Навроцким».

Издание напоминает, что Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей польской награды – ордена Белого орла. 

При этом Туск не стал осуждать президента и фактически выступил в унисон с ним. Он, отметив, что «хотя сам он мог бы отреагировать иначе, чем Кароль Навроцкий, понимает позицию и не намерен ее оспаривать».

«Здесь ничего не изменится. Пусть никто не пытается разделить правительство и президента, когда речь идет о нашей оценке того, что недавно произошло в Киеве», — заявил Туск.

На фоне нарастающей напряженности между странами Варшаву на днях посетил лава Зе-офиса Кирилл Буданов [террорист].

Указывается, что украинской делегации в Варшаве не удалось добиться желаемого результата для Киева.

«Напротив, как нам стало известно от людей, знакомых с закулисной обстановкой встреч, польские власти готовы к дальнейшей эскалации конфликта, если Киев не предпримет действий, которые Варшава сочтет достаточными», — пишет портал Wirtualna Polska.

Источник издания в правящей коалиции сказал польским журналистам, что «Украина должна понести последствия».

«Решение президента Украины стало последней каплей. На этот раз небольших закулисных жестов будет недостаточно. Мы не склонимся. Польская сторона ожидает, что украинцы решат проблему, которую сами же и создали, а Польша не намерена им помогать», — заявил политик.

Возмущен и депутат пропрезидентской партии «Право и справедливость» профессор Пшемыслав Чарнек, который провел показательную пресс-конференцию у памятника жертвам Волынской резни в Люблине.

«Зеленский стал президентом Украины только потому, что Польша помогла Украине», – цитирует заявление профессора wPolsce24.

Он прямо приравнял к бандеровцев к гитлеровцам, проводя параллели со скандальным указом Зеленского.

«Это все равно, как если бы мы узнали, что в Германии важная воинская часть названа в честь Рудольфа Гесса или героев Ваффен-СС», – возмущается Чарнек.

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