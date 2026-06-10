Враг назвал сильные стороны российских дронщиков
Российские подразделения дронов обладают высоким уровнем свободы действий.
Об этом в эфире канала «Милитарный» заявил экс-командующий силами беспилотных систем ВСУ, ныне заместитель командующего оперативного командования «Восток» полковник Вадим Сухаревский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Отвечая на вопрос о российских дронах, он назвал их сильной стороной масштабность.
«Второе – очень высокий уровень одновременно и свободы действий подразделений, и коммуникаций внутри подразделений у них. Это сильная сторона. Специализированные подразделения вроде «Рубикона», – сказал Сухаревский.
Он отметил и системность, объяснив, что имеет в виду то, что российские подразделения дронов находятся в непосредственном контакте с производителями.
«Они замкнули этот цикл. У нас, к сожалению, что-то похожее есть, но в силу разнообразия средств, большого количества производителей и так далее мы не идем по пути централизации. У них – оптимизация средств с хорошим экономическим эффектом, по поему мнению, он у них присутствует», – считает полковник.
По его словам, «это позитивная сторона для них и негативная для нас».
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