Враг назвал сильные стороны российских дронщиков

Игорь Шкапа.  
10.06.2026 14:04
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские подразделения дронов обладают высоким уровнем свободы действий.

Об этом в эфире канала «Милитарный» заявил экс-командующий силами беспилотных систем ВСУ, ныне заместитель командующего оперативного командования «Восток» полковник Вадим Сухаревский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские подразделения дронов обладают высоким уровнем свободы действий. Об этом в эфире канала «Милитарный»...

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Отвечая на вопрос о российских дронах, он назвал их сильной стороной масштабность.

«Второе – очень высокий уровень одновременно и свободы действий подразделений, и коммуникаций внутри подразделений у них. Это сильная сторона. Специализированные подразделения вроде «Рубикона», – сказал Сухаревский.

Он отметил и системность, объяснив, что имеет в виду то, что российские подразделения дронов находятся в непосредственном контакте с производителями.

«Они замкнули этот цикл. У нас, к сожалению, что-то похожее есть, но в силу разнообразия средств, большого количества производителей и так далее мы не идем по пути централизации. У них – оптимизация средств с хорошим экономическим эффектом, по поему мнению, он у них присутствует», – считает полковник.

По его словам, «это позитивная сторона для них и негативная для нас».

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