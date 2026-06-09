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Украина готова отправлять в европейские страны инструкторов, которые помогут натовцам на местах отбиваться от «заблудившихся» дронов ВСУ.

Об этом киевский узурпатор Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Таллине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленского спросили об инцидентах с дронами, которые сбивались или разбивались в Финляндии и Прибалтике и попросили уточнить конкретные действия Украины, чтобы минимизировать убытки.

«Используются сотни дронов, используются средства РЭБ. Мы делаем так – и они. Мы делаем это, когда они бьют по детским садам, школам, мы меняем направление их движения, потому что переживаем о своих детях. А что они делают? Они изменяют направление, они могут это делать не массировано, но делают это, чтобы разделить нас в Европе, чтобы давить на Финляндию, на наших балтийских друзей и использовать это как риторику, что это была украинская атака», – отбрехивался просроченный.

«Они хотят снизить поддержу обществом Украины. Что можем сделать мы? Я предлагаю «Drone Dials» – это не только о продаже и производстве дронов. Мы готовы отправить во все страны, где мы видим хоть потенциальные риски, наши экспертные группы научить и защитить от таких случаев. Лучший способ остановить русских – остановить эту войну, но что мы можем на сегодня – это вот это», – нагло вещал Зеленский.

Ему поддакнул премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

«Дроны, которые попадают в наше воздушное пространство – это часть самозащиты Украины, и Украина имеет право защищать себя. Мы не рады этим инцидентам, но у нас есть очень хороший диалог об этом с Зеленским, и мы работаем вместе с упомянутым «Drone Dial», – сказал Орпо.

Финна дополнил премьер Андрис Кулбергс.