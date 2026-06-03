Все в шоке от вида американцев на Форуме: Запад огородил себя колючей проволокой – Захарова

Западные СМИ и политики настолько отгородились от «неправильных» стран, что мировое сообщество начинает воспринимать их как диковинку.

Об этом на Петербуржском международном экономическом форуме заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не Железный занавес. Это колючая проволока, которой они сами себя огородили.

Посмотрите, вот сейчас один из основных вопросов, который мне задают на входе: «Вы видели, тут американские представители ходят?». Это же до какой степени нужно было им себя самим изолировать от нормального ведения дел, что на них смотрят как на диковинку.

Это при том, что мировое большинство из года в год проводит здесь и выставки, и акции, и презентации, участвуют в подписании договоров, ищут партнеров. А тут все воспринимают это как нечто такое…», – сказала Захарова.