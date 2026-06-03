Все в шоке от вида американцев на Форуме: Запад огородил себя колючей проволокой – Захарова

Максим Столяров.  
03.06.2026 21:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1140
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация


Западные СМИ и политики настолько отгородились от «неправильных» стран, что мировое сообщество начинает воспринимать их как диковинку.

Об этом на Петербуржском международном экономическом форуме заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные СМИ и политики настолько отгородились от «неправильных» стран, что мировое сообщество начинает воспринимать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Это не Железный занавес. Это колючая проволока, которой они сами себя огородили.

Посмотрите, вот сейчас один из основных вопросов, который мне задают на входе: «Вы видели, тут американские представители ходят?». Это же до какой степени нужно было им себя самим изолировать от нормального ведения дел, что на них смотрят как на диковинку.

Это при том, что мировое большинство из года в год проводит здесь и выставки, и акции, и презентации, участвуют в подписании договоров, ищут партнеров. А тут все воспринимают это как нечто такое…», – сказала Захарова.

«Это же не мы их такими нарисовали. Это они сами себя оградили колючей проволокой, замотались в нее, а потом удивляются, что их никто не любит, не понимает, и что единственный способ им действовать, это опять нажимать на кнопки, отправлять ракеты и так далее», – добавила дипломат.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Все в шоке от вида американцев на Форуме: Запад огородил себя колючей проволокой – Захарова

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора