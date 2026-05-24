Бандеровский режим приказал карманным СМИ высмеивать российский ракетный удар по Киеву – якобы, «Орешник» попал лишь «по трём гаражам» в Белой Церкви.

«Орешник» и 3 гаража – это явно плюс один в копилку топ-мемов СВО. В компанию к бабке, сбивающей банкой огурцов «Герань»/«Калибр», – указывает военкор Андрей Союстов на топорность украинской пропаганды.

Украинского обывателя с экранов продолжают кормить обещаниями, что ВСУ вот-вот подкопят силы и устроят свою адскую ночь в Москве.

«Украина против РФ имеет право на всё. С этической и с юридической точки зрения. Придет время, когда мы конвертируем это право в ресурс (для себя или для других) и асимметричное действие. Пусть тогда вспоминают и этот день», – грозит укро-историк Антон Дробович, в прошлом – глава Института нацпамяти.

Россия уже не в первый раз опаздывает с информационным сопровождением нанесённых ударов, пишет военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Иран, например, обладая меньшей спутниковой группировкой, фиксировал чуть ли не каждый свой удар и публиковал это, в результате чего поддерживал эмоциональное состояние населения и доставлял неприятности коалиции Эпштейна».

Ситуацию «ПолитНавигатору» прокомментировал бывший советник Минобороны Украины Алексей Селиванов, после переворота 2014 года покинувший Киев и воевавший за ЛНР.