«Втрат нема!» Зе-режим приказал придворным СМИ тиражировать смехуёчки про «Орешник»
Бандеровский режим приказал карманным СМИ высмеивать российский ракетный удар по Киеву – якобы, «Орешник» попал лишь «по трём гаражам» в Белой Церкви.
«Орешник» и 3 гаража – это явно плюс один в копилку топ-мемов СВО. В компанию к бабке, сбивающей банкой огурцов «Герань»/«Калибр», – указывает военкор Андрей Союстов на топорность украинской пропаганды.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Украинского обывателя с экранов продолжают кормить обещаниями, что ВСУ вот-вот подкопят силы и устроят свою адскую ночь в Москве.
«Украина против РФ имеет право на всё. С этической и с юридической точки зрения. Придет время, когда мы конвертируем это право в ресурс (для себя или для других) и асимметричное действие. Пусть тогда вспоминают и этот день», – грозит укро-историк Антон Дробович, в прошлом – глава Института нацпамяти.
Россия уже не в первый раз опаздывает с информационным сопровождением нанесённых ударов, пишет военный эксперт Владислав Шурыгин.
«Иран, например, обладая меньшей спутниковой группировкой, фиксировал чуть ли не каждый свой удар и публиковал это, в результате чего поддерживал эмоциональное состояние населения и доставлял неприятности коалиции Эпштейна».
Ситуацию «ПолитНавигатору» прокомментировал бывший советник Минобороны Украины Алексей Селиванов, после переворота 2014 года покинувший Киев и воевавший за ЛНР.
«Наша государственная машина часто запаздывает в плане пропаганды. В этом смысле враг более гибок и динамичен. Цель его пропаганды – высмеять Россию, демотивировать наших сторонников и порадовать врагов.
Помните, как украинская пропаганда блеяла про попадание по «детскому саду», где, якобы, пострадала одна вахтёрша, но даже на открытых украинских фото они не смогли скрыть тела одетых в военную форму украинских боевиков?
Враг никогда не признает жертв среди своих военных – «втрат нема!».
Так же произошло сегодня – наш официоз не дает оперативной информации о том, кого и что поразили этой ночью. Зато украинцы везде распространяют фото и видео сгоревшего рынка и вестибюля метро.
Эгей, укропы! Ведь не только по рынку и по торговому центру попало? Где остальные фото? Ракет было много! Что именно сгорело на огромном складе в Киевской области? Детские памперсы или комплектующие для беспилотников, которые уже никогда не полетят по нашим детям?
Но даже если абстрагироваться от конкретных результатов обстрела, можно с уверенностью зафиксировать следующее.
Антивоенные настроения у врага ночной удар усилил – даже русофобствующий депутат-гомосексуалист Гончаренко (в реестре экстремистов в РФ, – ред.) призвал сделать все, чтобы война закончилась.
Протестные настроения «с той стороны» нарастают. Индусов, которых завозит украинская власть, уже бьют и скоро начнут убивать. Машины людоловов разбивают и жгут. Даже хозяева сгоревших торговых точек, в одну ночь лишившиеся всего, призывают друг друга к акциям неповиновения.
Не нужно забывать и о влиянии огненных киевских видео на европейского обывателя. Они смотрят на взрывы и не хотят, чтобы «Орешником» били по ним. Даже без боевой части.
Как сегодня заметили западные эксперты, интервал между нанесением ударов этими ракетами сокращается, а это значит, что Россия увеличила их производство. То есть, повторить и усилить удары по Украине (и не только по Украине) наша страна может. И это – главный урок для наших врагов».
English version :: Читать на английском «Втрат нема!» Зе-режим приказал придворным СМИ тиражировать смехуёчки про «Орешник»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: