«Я говорил с фронтовиком»: киевский политтехнолог почувствовал приближение большой беды
Киеву нужно срочно договариваться о прекращении войны, иначе бандеровцы могут «потерять страну».
Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда я начинаю видеть заголовки в Ютубе «Наши наступают», «Орки бегут», «В Москве паника», «Путину конец» – я понимаю, что это анонсирование нашего очередного колоссального неуспеха.
А люди, которые находятся в процессе, и знают, что происходит, они со страшными глазами говорят, что все совсем не так.
Да, в последнее время что-то на фронте изменилось, у нас есть успехи в части дронов. Но когда это начинают анонсировать уже как завтрашнюю победу над врагом, что мы уже Крым будем брать окончательно – я понимаю, что они снова это делают», – сказал Гайдай.
Укро-философ подчеркнул, что такие ложные обещания быстро приводят к разочарованию народа и социальной депрессии.
«Каждый раз, когда я вижу, что это превращается в тупую пропаганду на уровне обмана и в подкармливания наших розовых иллюзий, я начинаю предвещать какую-то беду. И сейчас у меня такое ощущение есть.
Недавно я брал интервью у фронтовика. Он сказал, что нам срочно необходимо останавливаться в этой войне, договариваться на любых условиях, которые для нас приемлемы, иначе мы просто потеряем страну», – добавил укро-политтехнолог.
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