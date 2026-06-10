Киеву нужно срочно договариваться о прекращении войны, иначе бандеровцы могут «потерять страну».

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я начинаю видеть заголовки в Ютубе «Наши наступают», «Орки бегут», «В Москве паника», «Путину конец» – я понимаю, что это анонсирование нашего очередного колоссального неуспеха.

А люди, которые находятся в процессе, и знают, что происходит, они со страшными глазами говорят, что все совсем не так.

Да, в последнее время что-то на фронте изменилось, у нас есть успехи в части дронов. Но когда это начинают анонсировать уже как завтрашнюю победу над врагом, что мы уже Крым будем брать окончательно – я понимаю, что они снова это делают», – сказал Гайдай.