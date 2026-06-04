«Я неукомплектованный»: комбаты ВСУ отказываются выполнять боевые приказы

Игорь Шкапа.  
04.06.2026 18:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В ВСУ напрочь отсутствуют такие понятия, как лидерство и карьера офицера.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ВСУ напрочь отсутствуют такие понятия, как лидерство и карьера офицера. Об этом в...

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«Если взять НАТО и США, у них есть такое понятие, как лидерство и карьера офицера. У нас в нынешних ВСУ эти понятия вообще отсутствуют. Понятия лидерства вообще нет. И понятия карьеры офицера тоже нет», – сказал Козел.

Он объясняет, что офицер должен поступательно проходить повышение от командира взвода и далее, отметив, что это «долгий, но правильный путь», поскольку отдающий приказы подчиненным командир будет опираться на собственный опыт.

Жалуется он и на царящую неразбериху в войсках.

«У нас весь фронт – это кто-то к кому-то прикомандирован. И вот приезжает ко мне в бригаду какой-то комбат со своим батальоном. Я не знаю ни его морально-деловых качеств, ни его техники, ни людей, какие задания они выполняют, на что способны. Конечно, он мне говорит, что “людей у меня нет, я неукомплектованный, задание выполнять не могу”.

И таких у меня прикомандированных пять-шесть батальонов, которые держали буквально несколько позиций. И смысла в этом нет. Из-за этого я и говорю, что у нас есть потеря управления, потеря взаимодействия. Есть полоса обороны бригады, там есть комбриг, два-три его батальона. Он свои два-три батальона условно отдал кому-то, кто-то скинулся своими батальонами ему. Это совсем неправильно», – возмущается экс-комбриг.

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