«Я получил нужный результат» – Зеленский о «письме» Путину
Президент Трамп и США отреагировали на открытое письмо, однако результатами делиться ещё не время.
Об этом киевский узурпатор Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Таллине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В течение одного месяца я отправил несколько писем в разные институты, начиная с ЕС, США – Конгрессу и президенту, и также к Путину. У меня были разные цели.
Например, сочиняя Соединенным Штатам, я действительно хотел сделать всё, чтобы сместить их немножко, хотя бы немножко с Ближнего Востока – к ситуации на Украине.
Я не хочу, не могу поделиться с вами всеми подробностями, но моё государство нуждается в очень значительном количестве антибаллистических средств», – трепался криворожский клоун.
«Я получил результат, но сейчас не могу поделиться тем, что это был за результат. Но я это сделал. И у меня была цель, отправив письмо Путину, и я думаю, что я получил результат, который был нужен», – вещал Зеленский.
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