Зеленский кормит оскотиненных украинских кликуш перемогой – Уралов

Елена Острякова.  
12.06.2026 15:15
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Украина


Атака на Крым поможет украинскому диктатору Владимиру Зеленскому сохранить свои рейтинги.

Об этом российский политолог Семен Уралов заявил в интервью украинскому журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Атака на Крым поможет украинскому диктатору Владимиру Зеленскому сохранить свои рейтинги. Об этом российский...

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«Это нужно для того, чтобы удерживать то самое нацифицированное меньшинство, то есть кровожадных кликуш. Это люди, которые своей истерикой  могут заводить окрестность. Эти кровожадные кликуши усилены с помощью медиа-технологий. Они своим ором и истериками забивают весь эфир и оглушают все остальное общество», – сказал Уралов.

По еще довоенным соцопросам он оценил нацифированное меньшинство в 15-30%.

«Их надо кормить перемогой, потому что кликушество – это одна из форм умопомрачения или оскотирования в зависимости от того, человек контролирует себя или нет», – сказал Уралов.

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English version :: Читать на английском Зеленский кормит оскотиненных украинских кликуш перемогой – Уралов

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