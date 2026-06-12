Зеленский кормит оскотиненных украинских кликуш перемогой – Уралов
Атака на Крым поможет украинскому диктатору Владимиру Зеленскому сохранить свои рейтинги.
Об этом российский политолог Семен Уралов заявил в интервью украинскому журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это нужно для того, чтобы удерживать то самое нацифицированное меньшинство, то есть кровожадных кликуш. Это люди, которые своей истерикой могут заводить окрестность. Эти кровожадные кликуши усилены с помощью медиа-технологий. Они своим ором и истериками забивают весь эфир и оглушают все остальное общество», – сказал Уралов.
По еще довоенным соцопросам он оценил нацифированное меньшинство в 15-30%.
«Их надо кормить перемогой, потому что кликушество – это одна из форм умопомрачения или оскотирования в зависимости от того, человек контролирует себя или нет», – сказал Уралов.
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