Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Диктатор Зеленский впервые за долгое время изменил свой маршрут полёта в Великобританию, вылетев туда из Молдовы вместо Польши.

По информации сервиса FlightAware, утром 7 июня борт Зеленского переправили из польского Жешува в аэропорт Кишинева, откуда он уже вылетел в Лондон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

При этом ранее практически каждый зарубежный вояж диктатора начинался именно с Польши, через которую он после и возвращался домой.

На Украине связывают случившееся с обострением отношений между Варшавой и Киевом из-за присвоения диктатором бандеровского наименования одному из украинских спецподразделений.

«Официальных объяснений по изменению маршрута пока нет. В то же время, такое изменение произошло на фоне очередного обострения в отношениях между Украиной и Польшей. Причиной дискуссий стало переименование одного из подразделений сил специальных операций в честь героев УПА», – отмечает новостная служба украинского телеканала «1+1».

Напомним, что решение Зеленского негодование в Польше, причем не только в обществе, но и среди политиков, включая тех, кто ранее безоговорочно поддерживал киевский режим.

Так, экс-президент Лех Валенса объявил, что больше не будет носить значок в цветах украинского флага, который он не снимал с момента начала российской СВО.

А экс-посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий отказался от ордена «За заслуги», который ему ранее вручил Зеленский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленский во время визита в Лондон грозил России атаками на Москву и Петербург.