Зеленский поставил всё на войну с Белоруссией и новый «контрнаступ» в Новороссии

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Украинский диктатор Владимир Зеленский верит, что в ближайшее время ВСУ смогут провести успешное контрнаступление.

Об этом в беседе с журналистом-иноганетом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и перебравшийся в Австрию киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Укро-эксперт говорит, что Зеленский надеется на поражение протрамповских сил на осенних довыборах в конгресс, где сформируется более лояльная к Украине и ЕС коалиция, после чего России якобы придется соглашаться на невыгодные для себя условия перемирия.

«Более того, Зеленский считает, что летом может провести успешный контрнаступ, отбить хотя бы какую-то территории, показать, что есть еще порох в пороховницах. Он в это верит абсолютно», – сказал Бондаренко.

По его словам, Зеленский не случайно в последнее время сконцентрировался на Белоруссии.

«Ему нужна война с Белоруссией. Именно поэтому он и продвигает белорусскую тему. Это оттянет часть российских ресурсов из Донбасса в Белоруссию. А тогда можно будет вклиниться», – считает политолог.

Он предполагает, что в этом случае попытка украинского контрнаступления может быть на стыке Донецкой и Запорожской областей.