Зеленский сильно подставил Абрамовича – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
08.06.2026 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1142
 
Беспредел, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинский узурпатор Владимир Зеленский ради получения краткосрочной политический выгоды подставляет переговорщиков, которые пытаются вести с ним дела.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский узурпатор Владимир Зеленский ради получения краткосрочной политический выгоды подставляет переговорщиков, которые пытаются вести...

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«В своём письме Владимир Зеленский подставляет Абрамовича, намекая, что есть недовольные тем, что продолжается война среди крупного российского бизнеса, которые там несут издержки.

Что они могут в какой-то момент создать опасность безопасности и жизни российского президента. Ну, это чистой воды подстава. Ну, это не комильфо», – сказал Золотарев.

«Я не знаю, какая там была первая версия, но есть такое неписанное правило: если ты коммуницируешь с человеком, не подставлять, тем более вот такого человека, который ведет такую челночную дипломатию, неофициальную.

Давайте вспомним, ведь и в России отношение к Абрамовичу весьма такое. Особенно среди зетников, российских турбопатриотов», – добавил он.

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English version :: Читать на английском Зеленский сильно подставил Абрамовича – украинский политолог

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