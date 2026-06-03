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По просьбе Трампа весь Евросоюз сейчас активно вооружается, поэтому США должны помочь технологиями.

Об этом заявил нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европе нужно более оперативно двигаться в проекте собственной антибаллистики. Это нужно всем нам. Мы уже работаем с Францией, Норвегией, Германией, Швецией, Данией, Италией, и другими партнёрами, над созданием европейских антибаллистических возможностей. Это очень сложный проект, но он очень нужен», – сказал шоумен.