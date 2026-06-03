Зеленский требует у Трампа лицензию на производство «Пэтриотов»
По просьбе Трампа весь Евросоюз сейчас активно вооружается, поэтому США должны помочь технологиями.
Об этом заявил нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европе нужно более оперативно двигаться в проекте собственной антибаллистики. Это нужно всем нам.
Мы уже работаем с Францией, Норвегией, Германией, Швецией, Данией, Италией, и другими партнёрами, над созданием европейских антибаллистических возможностей. Это очень сложный проект, но он очень нужен», – сказал шоумен.
«Мы говорили в своё время с предыдущей администрацией США, и продолжаем говорить с действующей администрацией о лицензии на «Пэтриоты», чтобы можно было изготавливать их на Украине или вместе с партнёрами по НАТО.
Это хорошая возможность увеличить нашу общую силу, и это совпадает с курсом президента США на то, чтобы Европа могла больше делать для своей защиты.
Мы и дальше будем сосредоточены на том, чтобы производить в Европе то, что поможет и Европе, и Америке, и союзникам. «Пэтриотов» это касается в первую очередь!», – вещал клоун.
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