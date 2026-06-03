Зеленский требует у Трампа лицензию на производство «Пэтриотов»

Вадим Москаленко.  
03.06.2026 19:46
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина


По просьбе Трампа весь Евросоюз сейчас активно вооружается, поэтому США должны помочь технологиями.

Об этом заявил нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По просьбе Трампа весь Евросоюз сейчас активно вооружается, поэтому США должны помочь технологиями. Об...

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«Европе нужно более оперативно двигаться в проекте собственной антибаллистики. Это нужно всем нам.

Мы уже работаем с Францией, Норвегией, Германией, Швецией, Данией, Италией, и другими партнёрами, над созданием европейских антибаллистических возможностей. Это очень сложный проект, но он очень нужен», – сказал шоумен.

«Мы говорили в своё время с предыдущей администрацией США, и продолжаем говорить с действующей администрацией о лицензии на «Пэтриоты», чтобы можно было изготавливать их на Украине или вместе с партнёрами по НАТО.

Это хорошая возможность увеличить нашу общую силу, и это совпадает с курсом президента США на то, чтобы Европа могла больше делать для своей защиты.

Мы и дальше будем сосредоточены на том, чтобы производить в Европе то, что поможет и Европе, и Америке, и союзникам. «Пэтриотов» это касается в первую очередь!», – вещал клоун.

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English version :: Читать на английском Зеленский требует у Трампа лицензию на производство «Пэтриотов»

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