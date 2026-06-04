Зеленский угрожает Путину дворцовым переворотом

Михаил Рябов.  
04.06.2026 22:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 429
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


Пользующийся все годы СВО необъяснимой неприкосновенностью диктатор Зеленский опубликовал обращение к руководству России с предложением встречи на нейтральной территории – «для завершения войны».

«Мы слышали, что вам пообещали на Аляске решение каких-то вещей, которые касаются Украины и Европы. Но вы видите, что украинские и европейские вопросы решаются не в Анкоридже», – пишет Зеленский.

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Пользующийся все годы СВО необъяснимой неприкосновенностью диктатор Зеленский опубликовал обращение к руководству России с...

Он предлагает «прекращение огня полностью» на время переговоров, ссылаясь, что так было в Иране, а мониторинг линии фронта будут обеспечивать американцы.

«Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора завершать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддержит. Но и вам придется значительно больше бороться за ваше существование – не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят изменения. Мы можем работать на такую усталость», – стращает Зеленский.

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