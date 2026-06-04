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Пользующийся все годы СВО необъяснимой неприкосновенностью диктатор Зеленский опубликовал обращение к руководству России с предложением встречи на нейтральной территории – «для завершения войны».

«Мы слышали, что вам пообещали на Аляске решение каких-то вещей, которые касаются Украины и Европы. Но вы видите, что украинские и европейские вопросы решаются не в Анкоридже», – пишет Зеленский.

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Он предлагает «прекращение огня полностью» на время переговоров, ссылаясь, что так было в Иране, а мониторинг линии фронта будут обеспечивать американцы.