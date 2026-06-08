Зеленского в Лондоне до краёв накачали «потужностью» – ещё на полгода войны

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Лидеры Франции, Германии и Британии дали понять Зеленскому, что он не должен идти на реальные переговоры с Москвой.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Встреча Зеленского с лидерами Франции, Германии и Британии в Лондоне – это о том, как не выстраивать дипломатический диалог. Мосты сожжены на данном этапе. А о том, как продолжать войну. И, очевидно, Владимира Александровича накачали там потужностью на очередной этап. Но все сводится, по большому счету, к одному стратегическому плану – это пересидеть Трампа. А значит, пока все действия будут в логике контролируемой эскалации. Но, как это очень часто бывает, контролируемая эскалация может в какой-то момент перестать быть контролируемой, и просто будет эскалация со всеми вытекающими последствиями», – отметил Золотарев.