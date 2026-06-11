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Удивительным образом диктатор Владимир Зеленский уезжает из Киева в самые неудобные для себя моменты.

Об этом в беседе с журналистом-иноагнетом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и перебравшися в Австрию киевский политолог Константин Бондаренко, давая оценку последнему зарубежному турне диктатора, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт обратил внимание, что во время отсутствия Зеленского на Украну прибыла делегация из ЕС.

«Приезжала, чтобы сказать, что Украину в Европе пока что не ждут. Зеленскому необходимо было уехать из Украины, чтобы не быть соучастником констатации факта, что Украина в 2027-м членом ЕС не станет. Очевидный факт. Зеленский столько раз много прокукарекал, что Украина станет членом ЕС в следующем году, столько раз высказывал это требование, что нельзя было находиться в Украине, когда ЕС констатировал очевидную вещь», – сказал эксперт.

Он добавил, что похожая ситуация была и 15 апреля, когда в Киеве ожидался визит американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, когда Зеленский специально уехал в Нидерланды, где ему срочно вручили премию имени Рузвельта. По словам политолога, вопрос с премией согласовывали в срочном порядке.