Зеленскому невыносимо плохо в столице: он бежит из Киева от плохих новостей – Бондаренко
Удивительным образом диктатор Владимир Зеленский уезжает из Киева в самые неудобные для себя моменты.
Об этом в беседе с журналистом-иноагнетом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и перебравшися в Австрию киевский политолог Константин Бондаренко, давая оценку последнему зарубежному турне диктатора, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт обратил внимание, что во время отсутствия Зеленского на Украну прибыла делегация из ЕС.
«Приезжала, чтобы сказать, что Украину в Европе пока что не ждут. Зеленскому необходимо было уехать из Украины, чтобы не быть соучастником констатации факта, что Украина в 2027-м членом ЕС не станет. Очевидный факт.
Зеленский столько раз много прокукарекал, что Украина станет членом ЕС в следующем году, столько раз высказывал это требование, что нельзя было находиться в Украине, когда ЕС констатировал очевидную вещь», – сказал эксперт.
Он добавил, что похожая ситуация была и 15 апреля, когда в Киеве ожидался визит американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, когда Зеленский специально уехал в Нидерланды, где ему срочно вручили премию имени Рузвельта. По словам политолога, вопрос с премией согласовывали в срочном порядке.
«Зеленскому нельзя было оставаться в Киеве, когда приедут нагибать, ломать через колено. Соответственно, нельзя было появляться перед камерами с определенными людьми. Зеленский мыслит категориями телекартинки. Очень часто телефонные звонки – это одно, а появляться в камере нельзя. Поэтому он уехал из Киева», – заметил Бондаренко.
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