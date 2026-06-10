«Ждите очень плохой ответ» – правосек о скорой реакции РФ на хамское письмо Путину
Падкий на пиар киевский диктатор Владимир Зеленский подставляет всю Украину под удар, обостряя отношения с Москвой, ради своих сиюминутных рейтинговых «перемог».
Об этом в своём видеоблоге заявил экс-депутат Верховной рады, бывший спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В том, что посоветовал сделать Абрамович, было три маркера. Первое, намекнуть на то, что Зеленский публично признаёт его [Путина] лидером, и кстати, это осталось – «мы с вами лидеры, должны решать вопросы своих стран».
Второе, щелчок по носу США, что не им решать, а мы самостоятельны – и это тоже осталось.
А третье – должно было быть приглашение в любом месте, встречаемся – и это тоже есть. Но дальше письмо наполнили огромным количеством «стадиона», это классический «стадион», но на международном уровне», – сказал он.
«Зачем вообще было писать это письмо? Потому что получили соцопрос о доверии и рейтинге Зеленскому? И увидели, что работает именно «разрешение на 9 мая провести парад», и решили поиграться дальше?
Хочется понять – для президента так всё и остаётся, рейтинг на первом месте, а не на достижении результатов?», – негодовал правосек.
«Русские, кстати, признают, что у них проблемы. В Крыму мы даже видим, что у них перебои уже с едой, с топливом – вообще идеальная история для нас.
Но мы же понимаем, что у России есть и ответ, плохой ответ для нас. Это когда начнут наносить удары по энергосистеме. И мы видим, что происходит, когда, к сожалению, нам не хватает ракет, чтобы сбивать», – тревожился Береза.
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