Падкий на пиар киевский диктатор Владимир Зеленский подставляет всю Украину под удар, обостряя отношения с Москвой, ради своих сиюминутных рейтинговых «перемог».

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-депутат Верховной рады, бывший спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В том, что посоветовал сделать Абрамович, было три маркера. Первое, намекнуть на то, что Зеленский публично признаёт его [Путина] лидером, и кстати, это осталось – «мы с вами лидеры, должны решать вопросы своих стран».

Второе, щелчок по носу США, что не им решать, а мы самостоятельны – и это тоже осталось.

А третье – должно было быть приглашение в любом месте, встречаемся – и это тоже есть. Но дальше письмо наполнили огромным количеством «стадиона», это классический «стадион», но на международном уровне», – сказал он.