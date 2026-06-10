«Зловещая польская метка»: Зеленский навсегда угодил в одну компанию с Мазепой и Муссолини 

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Орден Белого орла, которого могут лишить Владимира Зеленского, в свое время получил перебежавший на сторону шведов гетман Иван Мазепа и фашистский диктатор Бенито Муссолини. Обе истории обернулись позорными скандалами.

Об этом в эфире видеоканала «Коммерсант украинский» заявил историк, сотрудник Украинского института образования Сергей Берендеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мало кто знает, этот орден высшая награда польская. Если не ошибаюсь, впервые он был выдан Ивану Мазепе, когда была Северная война. Польский король его наградил, потому что он поддерживал его в этой войне. А потом, когда Мазепа заключит соглашение со Швецией и поддержит другого претендента на польский престол, Станислава Лещинского, у Мазепы этот орден заберут. И сейчас хотят забрать у Зеленского», – сказал историк.

При этом «самым смешным в этой истории» он считает другой случай.