Знаковый севастопольский кинотеатр, построенный в честь юбилея Победы, избавился от названия «Украина»
В Севастополе переименуют кинотеатр на улице Ленина, который до этого носил название «Украина».
Об этом на своей странице заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Напомним, кинотеатр «Украина» в Севастополе был построен в 1955 году — в год 10-летия Победы в Великой Отечественной войне. Первоначально он именовался в документах как «Центральный», а название «Украина» появилось уже после открытия.
«Кинотеатр на улице Ленина – это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию Панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название «Украина».
Мы – люди очень терпеливые и толерантные. Мы до последнего стараемся относиться ко всему по-человечески. Даже наши ребята на фронте, в отличие от проявляющего запредельную жестокость врага, сохраняют достоинство и милосердие.
Но есть вещи, которые не прощаются. Оставлять на фасаде музея имя государства, которое пытается уничтожить нашу историю и наших людей – невозможно.
С сегодняшнего дня этой надписи на здании больше нет. Вывеску демонтировали», – сообщил губернатор.
Развожаев подчеркнул, что новое название кинотеатра определят севастопольцы.
Напомним, в прошлом году в центре Севастополя переименовали гостиницу «Украина», находившуюся на площади Ушакова
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