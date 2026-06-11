«Зря тянем с убийством Зеленского»: Зе-шайка планирует вмешаться в выборы в Конгресс США

Максим Столяров.  
11.06.2026 19:22
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, США, Украина


Украинская верхушка давно вмешивается во все политические процессы стран Запада, стараясь привести к власти пробандеровские силы.

Об этом на Соловьёвских чтениях, организованных Институтом стран СНГ, заявил эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская верхушка давно вмешивается во все политические процессы стран Запада, стараясь привести к власти...

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«У нас присутствует заблуждение об отсутствии субъектности Зеленского и всей его шайки. Это влияет на то, что у нас не считают Зеленского военной целью. В нашей пропаганде общее мнение, что он марионетка, петрушка, если его подстрелим, то ничего не изменится», – сказал Скориков.

«Но на самом деле, хвост давно виляет собакой. И Зеленский, и украинское руководство давно уже вмешивается даже в американские выборы, предстоящие выборы в Конгресс, где либеральные глобалисты, к которым относится и нынешнее киевское руководство, надеются на реванш Демократической партии.

Мы видели, как они воодушевлены после поражения трамписта Орбана на выборах в Венгрии. И, конечно, попытаются и в самом Вашингтоне тоже вернуть свои позиции», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «Зря тянем с убийством Зеленского»: Зе-шайка планирует вмешаться в выборы в Конгресс США

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