Аферист Кох: Удары ВСУ по российским портам имели только пиар-эффект

Елена Острякова.  
09.06.2026 21:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 183
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, ЕС, Нефть, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Крахом обернулись все усилия Запада по ограничению экспортных возможностей России, в том числе удары Украины по российским портам.

Об этом с болью поведал внесённый в перечень террористов и экстремистов бежавший в Германию бывший ельцинский чиновник Альфред Кох в интервью украинской пропагандистке Наталье Влащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крахом обернулись все усилия Запада по ограничению экспортных возможностей России, в том числе удары...

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«То, что физически они вывезли больше, чем в позапрошлом году, настораживает. Все эти удары по Новороссийску, по Усть-Луге, по Приморску – они вроде бы должны были привести к тому, что объемы должны упасть. А они не падают. С этим надо разбираться…

Может, они научились быстро ремонтировать, и все удары по портам в основном имели пиар-эффект, а на реальный экспорт не повлияли. Простой терминала в течение суток-двух ни на что существенно не влияет», – сказал Кох.

Отметим, объем морских поставок сырой нефти из России достиг в мае в среднем 3,46 млн баррелей в сутки, что на 120 000 баррелей выше показателей 2025 года.

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English version :: Читать на английском Аферист Кох: Удары ВСУ по российским портам имели только пиар-эффект

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